Terremoto in Colombia, sotto le macerie si cercano sopravvissuti

BOGOTÀ (COLOMBIA) (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Colombia: quelle accertate sono 132, con oltre 570 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal governo. Il sisma di magnitudo 7,5 ha colpito la Colombia occidentale lunedì. Le immagini mostrano squadre di soccorso setacciare le macerie degli edifici crollati alla ricerca di sopravvissuti, sotto lo sguardo dei residenti sfollati. Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha dichiarato che il governo ha proclamato lo stato di disastro nazionale per far fronte alle conseguenze del sisma. gsl (Fonte video: CCTV+)