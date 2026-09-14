Pichetto “Dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare che dovrà naturalmente essere integrativo rispetto alle rinnovabili, termico, elettrico, fotovoltaico, eolico e nel contempo avere una riduzione dell’utilizzo dei fossili”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento ‘Sovranità energetica e competitività’ a Palazzo Lombardia.

“La sovranità energetica passa anche dal nucleare perché oggi consumiamo 310-315 miliardi di kilowattora e siamo in grado di produrre circa 260 miliardi di kilowattora. Importiamo dall’estero circa 50 miliardi all’anno di kilowattora e sono essenzialmente di origine nucleare perché il principale fornitore in questo caso è la Francia – ha aggiunto Pichetto – Guardando avanti, agli strumenti che stiamo utilizzando, ai data center, alla grande sfida che abbiamo per quanto riguarda l’efficientamento energetico, noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora – ha sottolineato poi il ministro – . Già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo andare avanti con la decarbonizzazione”.

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