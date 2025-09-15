Pichetto “Decreto energia in arrivo se non a giorni, a settimane”

MILANO (ITALPRESS) – Il decreto energia potrebbe arrivare “se non a giorni, a settimane”. A dirlo è il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine di un evento. “Ci sono tutta una serie di articoli già pronti che riguardano la regolamentazione dei data center e alcuni interventi sulla rete, quindi quella che è la saturazione virtuale della rete – ha aggiunto – C’è una norma che riguarda il gas, quindi il cosiddetto ‘gas release’ che dobbiamo attivare, stiamo aggiungendo elementi. Naturalmente gli uffici sono impegnati anche nei confronti con le organizzazioni di categoria, i vari rappresentanti e gli altri ministeri”, ha sottolineato il ministro.

“La questione del caro energia è la realtà di questo Paese di questi anni: essendo dipendenti dall’estero, purtroppo siamo condizionati da una situazione di importazione e di prezzi stabiliti con criteri europei. Quindi c’è l’intenzione da parte del governo di fare una serie di valutazioni anche sulle modalità di intervento. Alcune di queste riguardano le aste che stiamo facendo sulle rinnovabili che speriamo abbiano un prezzo molto basso. Questo serve ad andare a riequilibrare rispetto al prezzo del gas che è quello che determina la vera bolletta e che è quello che pesa più di tutto”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).