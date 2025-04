ROMA (ITALPRESS) – “Grazie all’impegno umanitario dei suoi volontari, la Croce Rossa contribuisce alla diffusione di buone pratiche che connettono la salute pubblica con l’impegno per l’ambiente: un legame ancor più chiaro di fronte ai cambiamenti climatici, che richiedono un lavoro di prevenzione e adattamento, per evitare danni alle comunità colpite da eventi estremi. In questa ottica si pone come di crescente importanza anche l’obiettivo educativo al fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza e la conoscenza dei rischi”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, intervenuto all’assemblea nazionale della Croce Rossa Italiana, che si è svolta a Settimo Torinese.

“Ringrazio il ministro Pichetto per averci onorato della sua presenza. Tutelare l’ambiente significa aver cura della vita. Siamo convinti che condividere buone pratiche sia fondamentale per un domani sostenibile. Per riuscire, è importante sensibilizzare la popolazione, coinvolgendo le nuove generazioni e stimolandole a essere sempre più motore di cambiamento”, ha aggiunto Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.

