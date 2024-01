Picchiano anziano e gli rubano orologi preziosi, tre arresti a Torino

TORINO (ITALPRESS) - Con l’aiuto di un complice sono entrati in casa di un anziano di 83 anni e dopo averlo picchiato e minacciato gli hanno portato via tre orologi preziosi, tra cui due Rolex, per un valore di oltre 74.000 euro. Tre persone sono state arrestate su ordine di custodia cautelare in carcere delle Procura di Torino dai carabinieri della compagnia di Torino San Carlo, con la collaborazione dei reparti territoriali competenti per territorio, a Milano e a Torino. La banda è ritenuta responsabile di rapina concorso tra di loro e lesioni. Si tratta di due uomini, di 21 e 50 anni, e una donna di 27 anni. pc/