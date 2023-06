Chiusura poco mossa a Piazza Affari al termine di una seduta che si era aperta con un lieve segno meno. L’indice Ftse Mib segna un +0,07% a quota 27.055 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna appena lo 0,08% a quota 29.162 punti. In rialzo l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,27% a quota 47.999 punti. I mercati si sono mossi all’insegna dell’incertezza in attesa delle prossime riunioni di Fed e Bce. A dettare il passo il dato deludente dell’export cinese, la frenata del Pil globale certificata dall’Ocse e le incertezze sulle prossime mosse delle banche centrali contro l’inflazione. Per quanto riguarda le materie prime, petrolio in lieve ripresa con il Wti a 72,5 dollari al barile, mentre il Brent quota a 77 dollari al barile. In rialzo il gas naturale a 26,3 euro al megawattora. A Milano in evidenza soprattutto Stm dopo l’anuncio di una joint venture in Cina con Sanan Optoelectronics sui dispositivi al carburo di silicio. Deboli invece i bancari.

Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 173 punti, con il rendimento del decennale in rialzo al 4,17%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Saipem che guadagna 3,5 punti, ma in rialzo anche Stm, Stellantis e Banca Mps. Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi Finecobank che cede 3,1 punti, ma in calo anche Leonardo, Snam e Moncler. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi deboli, sulla scia dell’avvio incerto a Wall Street. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a -0,09%, Francoforte cede lo 0,20% mentre Londra arretra appena dello 0,05%. (ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

