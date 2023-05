Chiusura in lieve rialzo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno più. L’indice Ftse Mib segna un +0,14% a quota 27.235 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna lo 0,14% a quota 29.367 punti. In frazionale ribasso invece l’Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,09% a quota 47.556 punti. Mercati prudenti dopo le parole del presidente americano Joe Biden sulla possibile intesa per l’innalzamento del tetto del debito statunitense e i minori timori sulla crisi delle banche regionali. Ma fanno da contraltare le dichiarazioni del presidente della Fed di Dallas, per il quale non è detto che ci siano le condizioni per un rallentamento del rialzo dei tassi e, in parallelo, il dato sulla contrazione delle richieste di sussidio settimanali in Usa. Per quanto riguarda le materie prime, ancora in calo il prezzo del gas naturale che scende sotto quota 31 euro e si attesta a 30,1 euro Mwh. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 186 punti, con il rendimento del decennale in rialzo al 4,30%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Stm che guadagna 3,5 punti, ma in rialzo anche Saipem, Stellantis e Iveco Group. Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi A2A che cede 4 punti, ma in calo anche Hera Italgas e Banca Mps. Le altre principali Borse europee archiviano gli scambi con segni positivi, nonostante l’avvio contrastato a Wall Street. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a +0,64%, Francoforte è la migliore e guadagna l’1,30% mentre Londra avanza dello 0,26%.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotograma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com