Cosmetici che dovrebbero essere nel beauty case nell’estate 2024

L’estate è un periodo dell’anno eccezionalmente bello. Possiamo toglierci i vestiti pesanti e goderci il bel tempo. Tuttavia, anche se il sole ci fa sentire meglio, non fa così bene alla pelle come potrebbe sembrare. Per godersi appieno l’atmosfera vacanziera, vale la pena prendersi cura delle sue condizioni.

Di seguito presentiamo alcuni prodotti che non dovrebbero mancare nel beauty case. Spray idratanti e rassodanti, crema e mascara. Lascia che questa sia la tua estate cosmetica!

Crema idratante con filtro SPF per viso e corpo

La crema idratante è un must assoluto per la cura. Fornisce alla pelle preziosi ingredienti che sono responsabili del mantenimento del giusto livello di idratazione. Grazie a questo, la pelle è elastica e liscia. Quando la pelle manca di umidità, diventa grigia e stanca.

È importante scegliere creme idratanti con filtro SPF. Molto spesso possono essere utilizzati su viso e corpo, perché il loro compito principale è creare una barriera protettiva contro la luce solare. Quando si sceglie tra cosmetici del genere, vale la pena seguire la regola: maggiore è l’SPF, meglio è. Per l’estate la protezione minima è SPF30 (per corpo) e SPF50 (per viso).

Spray rinfrescante

È una salvezza. È tra i migliori cosmetici che rinfresca la pelle quando si è esposti a lungo alla luce solare. Vale la pena idratare la pelle ogni volta che c’è bisogno (e poi applicare la protezione solare!). In questo modo si evita la disidratazione. Ciò che è particolarmente importante nel processo, è di mantenere l’idratazione anche dall’interno. Bere almeno 2,5 litri di acqua al giorno. Così si rafforza la barriera cutanea.

Fondotinta o BB/CC cream con SPF

Ad ogni donna piace apparire bella, quindi il trucco è uno degli elementi indispensabili per ottenere l’immagine perfetta. D’estate, è molto più difficile far durare a lungo il trucco e vale la pena rinunciare a fondotinta pesanti e che ostruiscono i pori a favore di formule leggere e minerali. Sempre più marche sul mercato offrono una protezione SPF 15, che rafforza ulteriormente la crema. Tuttavia, a chi piace la combinazione di crema e fondotinta, possono scegliere BB Cream (Beauty Balm) o CC (Color Control Cream).

Mascara waterproof

Questo è uno dei migliori cosmetici che vale la pena avere nel beauty case. Gli occhi evidenziati ci danno fiducia in noi stessi e un senso di bellezza. Vale la pena scegliere una formula waterproof e non preoccuparsi della sua durata.

Peeling corpo

L’estate è il momento in cui si usano i costumi da bagno. Pertanto, vale la pena prendersi cura della corretta esfoliazione della pelle morta dopo l’inverno e preparare il corpo a ricevere le proprietà nutritive. Questo è anche un modo perfetto prima di applicare una lozione abbronzante.

Lozione abbronzante

Questo è sicuramente il top dei migliori cosmetici per l’estate, a parte la crema solare. Molte donne non si rendono conto di quanto il sole danneggia la pelle. Tuttavia, quando ce ne rendiamo conto, non dobbiamo preoccuparci perché possiamo comunque essere meravigliosamente abbronzati senza dover trascorrere diverse ore al giorno sdraiati sulla spiaggia.

Lozione doposole

Tuttavia, se decidiamo di sdraiarci un po’ sulla spiaggia, vale la pena lenire la pelle e fornirle sostanze nutritive grazie alla lozione lenitiva. Molto spesso tali cosmetici contengono pantenolo, aloe o burro di karitè. Tutto questo per abbassare efficacemente la temperatura corporea e favorire la rigenerazione dell’epidermide.

Nebbia profumata

Questo è il culmine dell’atmosfera vacanziera. Come esseri umani, siamo molto attaccati agli odori e li associamo ai ricordi. Riempi quindi i tuoi mesi di vacanza con una fragranza unica che ti permetterà di trascorrere magnificamente questo tempo. Ti garantiamo che quando lo sentirai in un’altra occasione, penserai sempre alla tua vacanza!