ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Poker di bronzo firmato Italia. La prima giornata di gare agli Europei Under 23 di Antalya regala alla spedizione azzurra ben quattro medaglie in tre competizioni: tutti sul terzo gradino del podio Alessio Di Tommaso e Giulio Lombardi nel fioretto maschile, la fiorettista Giulia Amore e lo sciabolatore Lupo Veccia Scavalli. Un ottimo avvio per il Tricolore nella kermesse continentale in Turchia, seppur con il rimpianto di aver mancato l’assalto all’oro. Le prime due medaglie dell’Italia sulle pedane turche sono arrivate dai fiorettisti. Il tabellone ad eliminazione diretta per Alessio Di Tommaso e Giulio Lombardi è iniziato nel turno dei 32 con le vittorie rispettivamente sul francese Spichiger 15-5 e sull’ungherese Bagdany 15-11. Negli ottavi di finale per entrambi i toscani vittorie all’ultima stoccata per 15-14: il carabiniere ha poi avuto la meglio sul polacco Bem mentre il portacolori delle Fiamme Gialle ha superato l’ungherese Toth. La certezza della medaglia è arrivata con le vittorie nei quarti di finale: per Di Tommaso sul polacco Podralski 15-8 e per Giulio Lombardi nel derby contro Damiano Di Veroli conclusosi con il punteggio di 15-11. In semifinale le sconfitte, rispettivamente, contro il tedesco Paul 15-4 e l’ungherese Szemes 15-12 hanno comunque permesso a Di Tommaso e Lombardi di salire sul terzo gradino del podio. Si è fermata nei quarti la corsa di Giuseppe Franzoni e Damiano Di Veroli che hanno chiuso al 5° e al 6° posto battuti dall’ungherese Szemes e nel derby da Lombardi. Per il fioretto maschile italiano, insomma, una prestazione complessiva importante e che fa ben sperare per la gara a squadre. Medaglia di bronzo anche per Giulia Amore nel fioretto femminile. L’atleta delle Fiamme Oro ha iniziato il suo percorso con i successi per 15-4 sulla britannica Castillo-Bernaus e 15-6 sulla spagnola Castro. La romana delle Fiamme Oro, ancora con un 15-6, ha poi avuto la meglio negli ottavi sulla tedesca Dhuique-Hein e si è assicurata il posto tra le “magnifiche 4” grazie al 15-9 sulla francese Audibert. In semifinale lo stop per Giulia Amore contro l’ucraina Myroniuk per 15-11, match che ha dirottato l’azzurra sul terzo gradino del podio. Stop nei quarti di finale per Aurora Grandis che ha chiuso 5°. L’atleta dell’Aeronautica Militare è stata fermata nel match per il podio dalla tedesca Morandi con il punteggio di 15-12. Le altre due azzurre, Anna Cristino e Matilde Calvanese, hanno chiuso la giornata rispettivamente in 9^ e 20^ posizione. L’ultima medaglia di giornata è arrivata dalla sciabola maschile ed è griffata da Lupo Veccia Scavalli. L’azzurro classe 2003 è entrato nel tabellone ad eliminazione diretta da numero 4 del seeding e nel primo match ha avuto la meglio sull’ungherese Dallos 15-11. Negli ottavi di finale successo al cardiopalma per il portacolori della Scherma Ariccia che ha superato l’ucraino Bohovin con il punteggio di 15-14. Le porte della “zona medaglie” per Veccia Scavalli si sono spalancate grazie alla vittoria, con il risultato di 15-10, contro il turco Caglayan. In semifinale la sconfitta contro il romeno Covaliu per 15-7 ha comunque permesso a Lupo di conquistare la prima medaglia europea della sua carriera. Un bronzo che luccica, come quelli dei suoi compagni. Per gli altri sciabolatori azzurri, infine, corsa interrotta sulla soglia dei “top 8”: 9° mattia Rea, 12° Lorenzo Ottaviani e 13° Marco Mastrullo. Domani la seconda giornata di gare con le altre tre competizioni individuali. Nella spada maschile saranno in pedana Filippo Armaleo, Fabrizio Di Marco, Simone Mencarelli, Enrico Piatti dalle 8 ore italiane. Alle 10 il via della spada femminile con Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis. Chiude la giornata la sciabola femminile con le quattro azzurre Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica.

