MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in forte calo per Piazza Affari, dopo il crac della californiana Silicon Valley Bank. L’indice Ftse Mib fa segnare in chiusura -4,03% a 26.183 punti, mandando in fumo oltre 24 miliardi in termini di capitalizzazione.

(ITALPRESS).

