MILANO (ITALPRESS) – Piazza Affari chiude la seduta in deciso calo, al termine di una seduta che si era gia’ aperta con il segno meno. L’indice Ftse Mib segna un -6,10% a quota 14.980 punti, mentre l’Ftse Italia All Share cede il 6,06% a 16.360 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno il 4,26% a quota 26.498 punti. Milano, come gli altri mercati, sconta una giornata critica che sembrava aver ridotto le perdite a meta’ seduta, per poi peggiorare con l’apertura della Borsa Usa.

Le vendite hanno colpito soprattutto il titolo Fca, dopo la decisione di chiudere gli stabilimenti europei fino al 27 marzo. Male anche i bancari. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 275 punti, con il rendimento del decennale al 2,12%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Ferragamo che guadagna 3,6 punti, ma in rialzo anche Juventus Fc, Buzzi Unicem e Snam. Fra i segni meno, invece, fra i maggiori ribassi Fca che cede 14,4 punti, ma in ribasso anche Unicredit, Telecom Italia e Leonardo. Anche le altre principali Borse europee archiviano la seduta in ribass0, sulla scia dell’apertura in rosso a Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi segna un -5,75%, Francoforte cede il 5,31% mentre Londra arretra del 4,71%.

(ITALPRESS).