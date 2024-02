MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta positivo questa mattina a

Piazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima

rilevazione, segna un +0,34% a quota 31.810 punti, mentre l’Ftse

All Share avanza dello 0,34% a 33.938 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,17% a quota 48.443 punti. I mercati sono in attesa di alcuni dati macro e dei verbali di Fed e Bce per valutare se esiste la possibilità di un taglio dei tassi. Per quanto riguarda le materie prime, in lieve rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che scambia a quota 82,6 dollari al barile, mentre il Wti si porta a 72,2 dollari. Anche il prezzo del gas naturale fa segnare un lieve incremento e sulla piazza di Amsterdam si porta a quota 24,2 euro al Mwh. Per quanto riguarda lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 151 punti, con il rendimento del decennale al 3,88%.

Anche le altre piazze finanziarie europee aprono positive, nonostante la chiusura con il segno rosso fatta registrare da Tokyo, con il Nikkei in calo dello 0,17%. Mercati azionari dell’area cinese in rialzo dopo il taglio da parte della Banca centrale di Pechino dei tassi a cinque anni. Hong Kong sale del 2,2%, Shanghai guadagna l’1,4% e Shenzhen l’1,6%. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,17%, Francoforte guadagna lo 0,16%, mentre Londra è l’unica con il segno meno e cede lo 0,42%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

