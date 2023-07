MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,43% a quota 29.105 punti, mentre l’Ftse All Share avanza dello 0,44% a 31.115 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,42% a quota 46.157 punti. I mercati reagiscono positivamente dopo che la Fed ha annunciato l’aumento del tasso di riferimento di 25 punti base, già ampiamente previsto, scommettendo che potrebbe essere il suo ultimo rialzo. Intanto gli investitori si preparano alla decisione di politica monetaria della Bce, che oggi dovrebbe procedere a un ulteriore aumento per contrastare l’inflazione. A Milano in evidenza soprattutto gli energetici, gli industriali e i finanziari. Per quanto riguarda le materie prime, petrolio in rialzo, con il mercato che prevede una riduzione dell’offerta da parte dei maggiori produttori di greggio. Il Brent si colloca a quota 83,5 dollari al barile menre il Wti si porta a 79,4 dollari. Poco mosso invece il gas naturale, con i contratti settembre scambiati ad Amsterdam a 30,3 euro al MWh. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 167 punti, con il rendimento del decennale al 4,08%. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono in terreno positivo sulla scia della chiusura in verde di Tokyo, con il Nikkei che guadagna lo 0,68%. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,51%, Francoforte guadagna lo 0,09%, mentre Londra avanza dello 0,06%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

