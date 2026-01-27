ROMA (ITALPRESS) – “No, non si vedranno mai e per un semplice

motivo: le attività di polizia in Italia, anche quando si

avvalgono della collaborazione di altri Paesi, come avviene in

occasione di grandi eventi, possono essere realizzate solo dalle

nostre forze dell’ordine”. Così al Tg1 il ministro dell’Interno

Matteo Piantedosi, sulla possibilità che si possano vedere anche

in Italia scene come quelle in Usa degli uomini dell’Ice.

Alla domanda se è possibile che questi agenti possano andare in giro a occuparsi di migranti e di ordine pubblico, il titolare del Viminale taglia corto: “No, non è possibile e chi sostiene questa ipotesi spaccia una fake news e lo fa per incompetenza o per malafede”. Sulla presenza dell’Ice a Milano-Cortina, Piantedosi dice: “Come facciamo noi italiani con le nostre ambasciate e le nostre scorte all’estero, anche le autorità americane decidono in autonomia. In ogni caso, gli agenti americani di questa agenzia, se presenti, si occuperanno esclusivamente di compiti di analisi del rischio e scambio di informazioni con le forze di polizia italiana, senza essere operativi. Ne abbiamo parlato oggi anche con l’ambasciatore Fertitta”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]