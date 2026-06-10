Piantedosi “27.000 nuovi ingressi nelle Forze dell’ordine entro il 2027”

ROMA (ITALPRESS) – “Per questo Governo è stato prioritario aumentare le Forze dell’ordine in strada quantitativamente e qualitativamente, nonché sul piano della visibilità. A tale scopo abbiamo assunto, da quando siamo in carica, 42.500 operatori delle Forze di polizia. A tale cifra si aggiungeranno circa 27.000 nuovi ingressi programmati entro il 2027. Sono assunzioni con le quali stiamo fronteggiando l’ingente numero di pensionamenti, che era largamente noto e totalmente trascurato da chi ci aveva preceduto”. Lo ha detto il ministro degli interni Matteo Piantedosi nel corso del question time alla Camera. “Il rafforzamento degli organici, a sua volta, è parte integrante di una strategia più ampia che stiamo operando in tutto il Paese, vale a dire: più risorse, più tutele e stipendi più alti alle Forze di Polizia, più investimenti nelle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale, un più efficace contrasto a ogni forma di eversione e terrorismo, più arresti, sequestri e confische di beni alla criminalità organizzata”, ha sottolineato.

“DA INIZIO GOVERNO, ESPULSI 250 PERSONE”

“Evidenzio ancora una volta l’eccellente qualità dei nostri apparati investigativi e di intelligence nel campo della prevenzione antiterrorismo. Faccio riferimento a competenze solide e di grande professionalità, e al lavoro sinergico tra le varie componenti del sistema che trova la sua punta di diamante nell’attività del Centro analisi strategica antiterrorismo. Un altro elemento decisivo è dato dalla cooperazione internazionale di Polizia e giudiziaria, sia bilaterale che multilaterale, con organismi come Interpol, sia unionali come Europol ed Eurojust. Grazie a queste professionalità, dall’inizio del Governo, abbiamo espulso 250 cittadini stranieri considerati pericolosi per la sicurezza nazionale”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi nel corso del question time alla Camera, aggiungendo che “la sicurezza nazionale è un bene da preservare con l’aiuto di tutte le forze politiche e sociali, nella consapevolezza che si tratta di una precondizione per garantire la libertà di tutti i cittadini”.

“NEL 2026 -52% ARRIVI E +30% RIMPATRI”

“Circa l’immigrazione irregolare, il primo dato riguarda la riduzione degli arrivi. Quest’anno, ad oggi, abbiamo un meno 77% rispetto al 2023 e un meno 52% rispetto al 2025”. Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi nel corso del question time alla Camera. Il titolare del Viminale ha poi sottolineato che “a fronte di meno ingressi, registriamo un aumento dei rimpatri. Da quando ci siamo insediati il numero totale dei rimpatri è cresciuto di oltre il 40% e, in questi primi mesi dell’anno, il dato è ancora in crescita: più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma, soprattutto, è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e immigrati irregolari rimpatriati: siamo passati dal 3% del 2023 al 10 per cento dell’anno scorso e addirittura al 31% dall’inizio dell’anno”.

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