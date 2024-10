LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha confermato che è stato elaborato un piano insieme alle autorità irlandesi per evacuare sette soldati maltesi in Libano, vicino al confine israeliano, dopo che la guerra nella regione si è drammaticamente intensificata a partire da martedì scorso.

Malta e l’Irlanda sono entrambi paesi neutrali. L’operazione fa parte di una missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. La missione è conosciuta come Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), che conta circa 10.500 forze di pace provenienti da 50 paesi contributori.

Il ministro degli Interni Byron Camilleri ha affermato che i soldati maltesi, che hanno aderito volontariamente alla missione di mantenimento della pace per una durata di sei mesi, sono al sicuro e sono costantemente monitorati.

Si trovano a Camp Shamrock, insieme alle truppe irlandesi, polacche e ungheresi. “Stiamo seguendo ciò che sta accadendo in Libano e siamo molto preoccupati per la situazione. Abbiamo anche elaborato un piano di evacuazione con le autorità irlandesi nel caso saremo costretti a far uscire i soldati dal Libano e portarli in un luogo sicuro prima di portarli tornare a Malta”, ha detto Camilleri.

– Foto Forze Armate Malta –

(ITALPRESS).