Piano Casa, dalla Camera via libera alla fiducia con 168 sì

ROMA (ITALPRESS) – Con 168 voti favorevoli, l’Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul Piano Casa. La seduta riprenderà tra pochi minuti per l’esame degli ordini del giorno. Dopo l’approvazione finale a Montecitorio, il testo passerà al Senato per la seconda lettura.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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