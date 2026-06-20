Piano casa, Valditara “Risposta alle esigenze abitative del personale scolastico”

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione dell’emendamento presentato alla Camera dalla maggioranza e sostenuto dal Governo al decreto Piano casa, si dà una ulteriore risposta alle esigenze abitative del personale scolastico. Si tratta di una misura concreta che rientra nella politica di welfare fortemente innovativa che abbiamo perseguito con decisione fin dal nostro insediamento. Con la nuova disposizione, infatti, si dà priorità al personale scolastico nell’ambito delle iniziative, previste dal Piano casa, volte ad agevolare l’accesso al bene della casa”. Così in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

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