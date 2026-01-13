Piano Casa, Petrucco “Annuncio positivo, l’Ance è pronta a fare la sua...

MILANO (ITALPRESS) - "Accogliamo positivamente l'annuncio del Piano Casa, anche perché la crisi abitativa è diventata un problema rilevante. Noi come sistema delle costruzioni siamo pronti". Lo dice Piero Petrucco, vicepresidente dell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), a margine del RE Italy Winter Forum a Milano. xm4/sat/mca1