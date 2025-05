“Piangere a 90”, venerdì 9 maggio esce il nuovo album di Blanco

ROMA (ITALPRESS) – Il video spoiler pubblicato sui suoi canali social la scorsa settimana aveva lasciato tutti con il fiato sospeso: Blanco annuncia l’uscita del suo nuovo attesissimo singolo “Piangere a 90”, da venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube.

Carico di intensità, potenza e urgenza emotiva, “Piangere a 90” è il brano con cui Blanco – dopo un anno di silenzio – torna a farsi sentire raccontando qualcosa di estremamente personale come le proprie cadute e le proprie rinascite. Completamente privo di sovrastrutture, crudo e viscerale come solo lui sa essere, Blanco alterna la fragilità delle strofe all’esplosione travolgente e lacerante del ritornello, rendendo questa ballad – scritta da Blanco e Tananai e prodotta da Michelangelo – un flusso emotivo, un climax in crescendo.

-Foto Goigest-

(ITALPRESS).