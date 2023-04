NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Philadelphia già avanti, Phoenix allunga, Miami e Los Angeles prendono vantaggio. Al termine della nottata Nba, c’è già una qualificata al secondo turno dei play-off: sono i 76ers che, seppur privi di Joel Embiid, infortunato al ginocchio destro, chiudono la pratica contro Brooklyn: vittoria per 96-88 e sipario sulla serie, 4-0. Il sostituto del pivot camerunense (i cui tempi di recupero restano incerti), Paul Reed, si è ben disimpegnato con 10 punti, 15 rimbalzi e 2 stoppate. Decisivo Tobias Harris, 25 punti. Ai Nets non è bastata la buona vena di Spencer Dinwiddie e Nic Claxton. Philadelphia attende la vincente di Boston-Atlanta (Celtics al momento avanti 2-1). Vicina al passaggio del turno c’è Phoenix. Sul parquet dei Clippers, i Suns si impongono per 112-100 e ‘vedonò la qualificazione: determinante l’ultimo quarto, con gli ospiti lanciati dal trio composto da Kevin Durant, Devin Booker e Chris Paul. I Clippers, nonostante la serata d’alto livello di Russell Westbrook (37 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) hanno pagato a caro prezzo le assenze per infortunio di Paul George e Kawhi Leonard.

I Lakers tornano avanti. Nella serie con Memphis, LeBron James e compagni si arrampicano sul 2-1 vincendo per 111-101 davanti ai quasi 19mila della Crypto.com Arena nonostante un super Ja Morant, rientrato con 45 punti a referto. Sorpresa a Miami, dove gli Heat – passati dai play-in – sono avanti su Milwaukee, miglior squadra della Eastern Conference quest’anno. Netta la vittoria per la franchigia della Florida, 121-99. I Bucks hanno pagato caro l’assenza dell’infortunato Giannis Antetokounmpo. Lunedì sera decisiva la sfida ancora a Miami, dove però ai padroni di casa mancheranno con ogni probabilità Jimmy Butler (30 punti stanotte) e Victor Oladipo, usciti acciaccati.

