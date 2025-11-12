Philadelphia batte Boston di misura, Oklahoma supera Golden State: i risultati della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Brillante, importante ed emozionante vittoria dei Philadelphia 76ers, che, nelle gare Nba disputate nella notte italiana, hanno battuto di misura, in casa, per 102-100 i Boston Celtics. All’Xfinity Mobile Arena, agli ospiti non bastano i 24 punti di Jaylen Brown. Nei 76ers sugli scudi Justin Edwards, con 22 punti e 5 triple, e Tyrese Maxey, che si è spinto fino a quota 21.

Sempre nella notte italiana, da segnalare il successo dei Thunder, sui Golden State Warriors, per 126-102. Il team di Oklahoma City vola in classifica, con 11 vittorie in 12 partite giocate. Al Paycom Center nella formazione di San Francisco torna Steph Curry, ma mette a segno “soltanto” 11 punti. I protagonisti del match, invece, risultano i padroni di casa Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, rispettivamente con 28 e 23 punti a referto.

Questi i risultati delle altre gare disputate nella notte: Brooklyn Nets – Toronto Raptors 109-119, New York Knicks – Memphis Grizzlies 133-120, Utah Jazz – Indiana Pacers 152-128, Sacramento Kings – Denver Nuggets 108-122.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).