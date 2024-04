NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Philadelhia stacca il pass, Atlanta saluta. Questi i due verdetti dopo le gare dei play-in Nba disputate nella notte italiana. I Sixers battono in casa 105-104 gli Heat e accedono da settimi ai play-off dove sfideranno i New York Knicks, Miami, invece, può ancora sperare ma dovrà vedersela nello spareggio con i Chicago Bulls che hanno battuto 131-116 gli Hawks. Tornando al match di Philadelphia, sfida giocata punto su punto e che alla fine premia i padroni di casa grazie alla doppia doppia di Embiid (23 punti e 15 rimbalzi), ma anche all’ottima prestazione di Batum che dalla panchina chiude con 20 punti e che risulta decisivo nell’ultimo quarto con le sue triple. In doppia cifra anche Maxey (19) e Oubre Jr (11), mentre Harris sfiora la doppia doppia chiudendo con 9 punti e 10 rimbalzi. Miami lotta ma si arrende, anche per l’infortunio al ginocchio di Butler che mette a referto 19 punti, ma tiene in ansia gli Heat in vista della sfida con i Bulls. Ne fa 25 Herro, ma sono i Sixers a staccare il pass per il play-off.

Si chiude definitivamente, invece, la stagione di Atlanta. Gli Hawks perdono 131-116 a Chicago e vengono eliminati, mentre i Bulls si guadagnano lo spareggio con Miami che decreterà la sfidante dei Boston Celtics ai playoff. E’ Coby White a fare la differenza con i suoi 42 punti (a referto anche 9 rimbalzi e 6 assist), ma c’è anche la doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi di Vucevic, mentre ne fanno 22 DeRozan e 19 Dosunmu. Dall’altra parte trenta punti per Murray, 22 a testa per Capela (con 17 rimbalzi) e Young (10 i rimbalzi) e 21 per Bogdanovic. Niente da fare la stagione di Atlanta finisce qui.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]