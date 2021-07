ROMA (ITALPRESS) – Il 9° Rally di Roma è alle porte e il team ufficiale coi colori del Leone tenta l’affondo in un campionato in cui i fratelli Nucita e la loro Peugeot 208 Rally 4 hanno fatto vedere di cosa sono capaci. Un appuntamento importante, grazie anche al coefficiente di 1,5 che può permettere ai fratelli siciliani di mettere una seria ipoteca sul campionato 2021. Attualmente in vetta 14,5 punti di vantaggio sul diretto inseguitore, il team Peugeot affronta questo importante appuntamento con una 208 in piena forma e il team intero che sta preparando la strategia di gara con la meticolosità e professionalità di sempre. “Siamo a Fiuggi e abbiamo già fatto il test pre-gara lunedì scorso – dice il pilota ufficiale Peugeot Andrea Nucita -. Come sempre una tappa fondamentale per preparare bene la gara che ci aspetta. Abbiamo l’obiettivo chiaro di fronte a noi e non vogliamo sbagliare nemmeno questa volta. Non dobbiamo quindi fare errori soprattutto in un palcoscenico ricco di storicità come Roma”.

“Abbiamo dalla nostra parte la consapevolezza di avere alle spalle un team eccezionale e dei partner tecnici che hanno fatto la differenza finora, come Pirelli, ad esempio – prosegue Andrea Nucita -. Questo è un evento con caratteristiche di percorso molto veloci e tecniche, con un grip medio alto e dovremo sfruttare le caratteristiche della nostra nuova 208 che ha finora dimostrato di sapere il fatto suo”.

