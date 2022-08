ROMA (ITALPRESS) – Dal mercato alle competizioni. Il concetto di “Power of Choice” è stato ideato e declinato da Peugeot a partire dalla nuova generazione di 208, un modello che ha saputo conquistare la critica (che l’ha eletta Auto dell’Anno 2020) e sedurre tanti clienti a livello globale, con un particolare apprezzamento da parte di quelli italiani, oltre 70 mila. Il concetto di “Power of Choice”, letteralmente “Libertà di scelta”, ha introdotto sul mercato un nuovo modo di concepire la scelta dell’auto, senza dover scendere a compromessi nel momento in cui si deve decidere la motorizzazione più adatta ai propri spostamenti, inclusa quella elettrica. Questo perché Peugeot 208 è stata fin da subito disponibile anche come e-208 oltre che in versione 208 benzina PureTech e Diesel BlueHDi. Una strategia, quella di Peugeot, di offrire ai propri clienti un prodotto che non cambiasse in funzione della motorizzazione presente sotto il cofano, né come design, né come comfort, abitabilità, tecnologia e piacere di guida. Peugeot 208 adotta una piattaforma multienergia che è uno degli elementi chiave del progetto. Un modello che ha permesso ai clienti “elettrocompatibili” di mettersi da subito al volante di una Peugeot sfruttando le grandi potenzialità di una motorizzazione 100% elettrica, in grado di esaltare ancor più l’esperienza di guida e di imboccare la nuova strada dell’elettrificazione.

Dal lancio, Peugeot e-208, 100% elettrica, ha saputo conquistare una posizione di rilievo anche sul mercato italiano dove rappresenta oltre il 10% delle 208 vendute e dove occupa attualmente la prima posizione del suo segmento da inizio 2022. Il progetto 208 è arrivato anche nel mondo delle competizioni, andando progressivamente a rinnovare il parco auto delle tante Peugeot che corrono nei rally italiani. La Nuova 208 Rally 4 si è subito imposta in tale ambito e in questo 2022 una speciale e-208 100% elettrica in livrea Peugeot Sport anticipa il tratto cronometrato d’apertura delle gare più importanti della stagione 2022 del Campionato Italiano Rally. Anche in occasione del Rally di Roma Capitale la Peugeot e-208 si è fatta notare per la sua livrea dedicata e, ancor più, per il suo passaggio silenzioso tra le curve del percorso ad aprire idealmente la gara capitolina, sfilando anche davanti ai monumenti più simbolici della capitale e dell’Italia, quali il Colosseo, senza emettere alcunché, né di rumore né di CO2. Una presenza di impatto in un ambito in cui il suono dei motori delle auto in gara la fa da sempre da padrona, raccontando al pubblico quale sarà la strada della mobilità del futuro. Un futuro prossimo di elettrificazione che diventa presente in una diversa categoria del motorsport, come testimoniato dalla Hypercar Peugeot 9X8 ibrida che ha recentemente debuttato nel WEC, il campionato del mondo endurance.

L’elettrificazione è una strada che i clienti Peugeot possono imboccare già oggi, non solo con e-208, ma anche con il SUV e-2008, il multispazio e-Rifter o il grande monovolume e-Traveller, in attesa che arrivi l’anno prossimo la versione 100% elettrica di Nuova 308 e 308 SW. Una gamma Peugeot oggi elettrificata al 90% grazie anche alle motorizzazioni plug-in HYBRID declinate su 308, 3008 e 508 e 508 Peugeot SPORT ENGINEERED. A distanza di oltre 80 anni da quella pioniera Peugeot VLV 100% elettrica del 1941, Peugeot ribadisce la sua strategia per offrire ai clienti le migliori soluzioni di mobilità in grado di soddisfare le nuove esigenze di spostamento, riducendo drasticamente le emissioni derivanti dalla guida ed offrendo una nuova esperienza di vita a bordo, ancor più sotto il segno dell’Allure, quella seduzione che il brand automobilistico con la più lunga storia industriale al mondo declina attraverso un design affascinante, eccellenza qualitativa ed emozione alla guida.

