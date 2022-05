MILANO (ITALPRESS) – Peugeot presenta una nuova piattaforma online di noleggio a lungo termine attraverso cui mette a disposizione un nuovo prodotto che risponde perfettamente alle esigenze di coloro che sono alla ricerca di un nuovo concetto di mobilità e di una nuova modalità di acquisto. “Peugeot Click And Drive” elimina ogni vincolo di possesso rendendo l’esperienza cliente facile, veloce e gestibile direttamente online. Pagando un canone mensile, al pari di qualsiasi altro abbonamento (TV, smartphone etc.), il cliente potrà accedere ad una soluzione di mobilità con inclusi tutti i servizi tipici del noleggio, una vera e propria formula All Inclusive senza pensieri. Nel mercato italiano Peugeot è stata tra i primi costruttori ad avere introdotto una piattaforma dedicata alla vendita online nella formula finanziaria di acquisto “classica” ed oggi fa debuttare l’offerta di noleggio online a privati più completa nel panorama automotive.

Il concetto di Power of Choice di PEUGEOT, quindi, si evolve e si estende anche ai canali di vendita. Il cliente, definito il modello, potrà scegliere non solo la motorizzazione più adatta ai propri spostamenti, ma anche l’esperienza e la modalità di fruizione dell’auto più adatta alle sue specifiche esigenze: fisica o digitale, in proprietà o a noleggio. Con “Peugeot Click and Drive” viene offerta la professionalità delle strutture ufficiali della Casa, la conoscenza approfondita del prodotto in tutte le fasi di scelta del cliente e la qualità del servizio del personale di vendita e post-vendita dal momento della consegna fisica dell’auto in poi. Se tutto il processo viene gestito interamente online, infatti, la consegna è gestita attraverso i punti vendita ufficiali del brand del Leone.

Semplicità, immediatezza e competitività, sono questi i tre concetti chiave. Una piattaforma facile ed intuitiva, con un supporto via chat o telefonico, se necessario. 5 semplici passaggi per arrivare a noleggiare una nuova PEUGEOT ed un percorso 100% digitale, senza necessità di stampare alcunchè, 7 giorni su 7, h24. Inoltre, All Inclusive, perchè comprende di serie i migliori servizi pensati per il mondo del noleggio. Competitiva perchè offre una gamma modelli che parte da un canone di 299 euro con un anticipo di 3.100 euro, ma personalizzabile come durata, anticipo e chilometraggio in funzione delle singole esigenze. Un nuovo modo per affrontare la mobilità in modo ancor più sereno, consapevoli di un canone chiaro e costante, che mette al riparo da eventuali imprevisti.

