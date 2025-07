Nuova Triumph Scrambler 400 XC, sportiva pronta a tutto

ROMA (ITALPRESS) – Triumph Motorcycles presenta il terzo modello della sua gamma Modern Classics da 400cc, la nuova Scrambler 400 XC, caratterizzata dall’inconfondibile design Scrambler arricchita da un carattere più votato all’off-road e da componenti di alto livello, che garantiscono prestazioni ai vertici della categoria. La nuova Scrambler 400 XC è dotata di nuove ruote a raggi da 19″ all’anteriore e da 17″ al posteriore, abbinate a cerchi in alluminio ultraleggeri e pneumatici tubeless: tutte caratteristiche che la rendono una moto dall’aspetto sportivo, con una particolare attitudine allo sterrato, senza però rinunciare alle finiture premium che distinguono tutte le moto Triumph. Il nuovo parafango anteriore è di alta qualità e verniciato in tinta, mentre la massima protezione è garantita dal carter in alluminio e dalle piastre para-motore. Per un migliore comfort in ogni condizione di guida, sono presenti di serie flyscreen e paramani.

Le sospensioni di alta qualità assicurano una guida fluida e confortevole, grazie alle forcelle anteriori a steli rovesciati da 43mm e al monoammortizzatore posteriore con un’escursione di 150mm, mentre il controllo di trazione disinseribile e la modalità ABS dedicata all’utilizzo in fuoristrada garantiscono sicurezza e versatilità. Il caratteristico motore TR ricco di carattere della famiglia Scrambler è stato progettato e messo a punto per fornire un’esperienza di guida unica, con potenza e prestazioni ai vertici della categoria: i 400cc di cilindrata erogano infatti 40 CV a 8.000 giri/min e 47,5 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min. La più recente tecnologia di guida è perfettamente integrata nella Scrambler 400 XC per garantire una comodità di guida all’avanguardia. La Scrambler 400 XC è disponibile in tre diverse colorazioni (Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White), alle quali si abbina uno schema grafico distintivo con logo Triumph nero, dettagli in tinta sul serbatoio e sella bi-posto. La nuova Scrambler 400 XC sarà disponibile a partire da settembre 2025, con un prezzo di listino pari a 7.245 euro (franco concessionario).

