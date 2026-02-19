Petrecca si dimette da direttore di Raisport: al suo posto Marco Lollobrigida in via transitoria

ROMA (ITALPRESS) – Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo si apprende da fonti Rai.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).