PetNews Magazine – 23/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv: - Nuova campagna per adottare un cane anziano - La sfida delle aragoste del Maine contro il riscaldamento delle acque - La socializzazione dei cuccioli di barboncino toy mgg/azn