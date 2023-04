YEREVAN (ARMENIA) (ITALPRESS) – Secondo squillo dell’Italia ai Campionati Europei di sollevamento pesi in corso a Yerevan, capitale dell’Armenia. Dopo il secondo posto di Giulia Imperio nella giornata inaugurale, infatti, ha conquistato la medaglia d’argento anche Sergio Massidda. Per il ventunenne sardo, impegnato nella categoria 61 kg, si tratta del primo podio continentale della carriera tra i senior, dopo essersi affermato in due occasioni a livello juniores. Sulle pedane armene l’azzurro ha alzato complessivamente 292 kg. Meglio di lui soltanto il georgiano Shota Mishvelidze (oro con 298 kg) mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato il bulgaro Ivan Dimov (bronzo con 277 kg). Massidda ha concluso la fase di strappo al secondo posto con 130 kg, ben sei in meno rispetto al rivale georgiano. Nella fase di slancio, poi, l’isolano è risultato il migliore grazie ad una splendida alzata finale da 162 kg (nuovo record italiano di categoria). Questo, tuttavia, non è bastato per agguantare il primo posto generale, che è andato a Mishvelidze, che non si è scomposto e si è aggiudicato l’emozionante testa a testa finale con l’azzurro. Per quest’ultimo un risultato meritato dopo l’amaro in bocca per il quarto posto ottenuto lo scorso dicembre ai Mondiali di Bogotà.

