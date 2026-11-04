Peschereccio catanese soccorre 62 migranti a bordo di un gommone al largo di Creta

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 62 i naufraghi di varia nazionalità, tra cui molti minori, salpati dall’Egitto a bordo di un gommone nei giorni scorsi e salvati, a 50 miglia nautiche da Creta, da un peschereccio ripostese a largo delle isole greche. A rendere nota la notizia è Rei Tv in un post sul profilo Fb dell’emittente locale con sede nel Catanese, aggiungendo che “il natante è stato abbordato le persone a bordo rifocillate e condotte in salvo”.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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