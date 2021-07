BARI (ITALPRESS) – Renato Perrini è stato eletto presidente della commissione speciale antimafia della Regione Puglia.

“È un riconoscimento importante per noi di Fratelli d’Italia che da sempre riconosciamo il valore dello Stato e l’importanza delle azioni di contrasto ad ogni episodio delinquenziale, mafioso e contra legem” si legge nella nota di Fdi Puglia.

“Sono emozionato”, ha dichiarato il neo presidente Renato Perrini, con i ringraziamenti ai colleghi commissari che hanno contribuito alla sua elezione a presidente di una delle più delicate Commissioni regionali, sia per i temi che affronta sia per l’impatto ed il riverbero sociale e culturale che ha in tutta la regione. Una nomina significativa ancor più perché avviene oggi, 20 luglio, all’indomani dell’anniversario della strage di via D’Amelio.

