FIRENZE (ITALPRESS) – “Eventi del genere sono importantissimi, vengo qui ormai ogni anno dal 2017 con grande entusiasmo perché da atleta che fa parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle le medaglie sono importanti, ma sono ancora più importanti tutti i valori che stanno dietro. Le medaglie si vincono, si perdono, ma i valori che che lo sport ti insegna, come uomo prima che come atleta, sono fondamentali e rimangono anche dopo le vittorie”. Lo ha detto il canottiere azzurro Giacomo Perini, fra gli ambasciatori del Premio Fair Play Menarini, giunto alla sua trentesima edizione, e che questa sera al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze vedrà la consegna dei suoi riconoscimenti. “Bisogna essere sempre positivi, sempre entusiasti delle nuove generazioni. Credo che chi fa sport tenda sempre ad avere quei valori di lealtà, di rispetto, di gratitudine e di passione verso ciò che si fa e ciò che si è – ha aggiunto Perini -. Quindi, credo che chi pratica sport abbia dentro di sé questi valori che appunto, come dicevo prima, non si trasmettono solo come atleta all’interno della barca, come nel mio caso, ma anche nella vita di tutti i giorni”.

– foto da video xb8/Italpress –

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