Periferie, Bernini “Avanti con il modello Caivano per arte, cultura e bellezza”

PALERMO (ITALPRESS) - "Hanno fatto tutti un lavoro bellissimo, è un modello che noi abbiamo inaugurato con Caivano, stiamo continuando anche su altre periferie. L'idea è quella di lavorare tutti insieme. Qualsiasi iniziativa strutturale, edilizia o di ristrutturazione di un luogo simbolico, di culto, non può prescindere dall'arte e dalla cultura, dalla bellezza, perché la bellezza chiama bellezza". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo, a Palermo. "Siamo andati a ringraziare gli studenti e i docenti, i docenti hanno fatto in realtà la deposizione della croce, hanno portato il Cristo nella Chiesa, perché senza il loro lavoro, senza le loro mani, i loro pennelli, le loro resine, ma anche la loro diagnostica, perché si lavora con la robotica, con l'intelligenza artificiale, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ma noi non ci fermiamo qui - ha aggiunto -. Abbiamo intenzione di continuare a lavorare con le università, con le facoltà di ingegneria e di architettura, con gli studenti e i loro docenti, per mettere a regime le residenze. Quindi sempre insieme università, arte, bellezza, ristrutturazione, recupero, rigenerazione, speranza". xd6/sat/mca1