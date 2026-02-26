Perego di Cremnago incontra il secretary Defence Production dell’India

ROMA (ITALPRESS) – Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha incontrato oggi Shri Sanjeev Kumar, secretary Defence Production del ministero della Difesa indiano, nell’ambito di un confronto istituzionale volto a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore industriale della difesa e sicurezza. “L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per approfondire le iniziative di collaborazione tra le due Nazioni in dossier strategici ad alto contenuto tecnologico come quelle attinenti al dominio marittimo, aereo e spazio, oltre che all’ambito della sicurezza delle infrastrutture critiche e resilienza delle supply chain”, si legge in una nota. Nel corso del colloquio, il sottosegretario Perego ha sottolineato come “la cooperazione industriale, a livello di difesa e sicurezza tra Italia e India, rappresenti uno dei pilastri fondamentali del partenariato strategico, soprattutto alla luce di un contesto internazionale caratterizzato da un quadro geopolitico in continuo mutamento, tensioni regionali crescenti, rapide evoluzioni tecnologiche e minacce ibride, come quelle cyber, che superano il limite dei confini geografici fisici”.

“L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca fiducia e piena sintonia, ha rimarcato l’impegno condiviso a dare piena attuazione all’Accordo di Cooperazione nel settore della Difesa, consolidando ulteriormente gli eccellenti rapporti bilaterali tra Italia e India – prosegue la nota -. In tale contesto è emersa inoltre la comune determinazione a sviluppare nuove iniziative congiunte in tutti i domini operativi, favorendo sinergie industriali e tecnologiche sempre più avanzate e contribuendo in modo coordinato alla stabilità e alla sicurezza della Regione”.

