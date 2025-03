Perego di Cremnago “Importante diffondere la cultura della Difesa”

ROMA (ITALPRESS) - "È importante diffondere la cultura della difesa perché difesa e sicurezza sono un fondamento della nostra civiltà". Bisogna che i cittadini siano "informati su quelli che sono le funzioni e gli scopi della difesa, delle forze armate e dell'industria della difesa che concorre a rafforzare le nostre istituzioni e quel senso di consapevolezza in un momento storico molto critico in cui viviamo, in cui l'Italia insieme all'Europa deve fare la propria parte nella difesa del nostro Continente, nella difesa dei nostri valori di democrazia e libertà". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, a margine della presentazione alla Camera de "La Voce della Difesa", il nuovo notiziario dell'agenzia Italpress dedicato al mondo della difesa e della sicurezza nazionale. xi2/f07/fsc/mrv