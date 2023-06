Percorsi per il sostegno didattico, oltre 29 mila posti disponibili

Sono oltre 29.000, circa 3.000 in più rispetto al precedente anno accademico, i posti disponibili per il nuovo ciclo di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi. fsc/gsl