MILANO (ITALPRESS) – Unicredit rivede al rialzo le stime dell’anno e garantisce ai soci trattamenti sempre più generosi. Con un bilancio 2023 che chiuderà meglio delle stime saliranno anche le cedole. Ad annunciarlo oggi l’amministratore delegato Andrea Orcel, nel corso della conference call che ha fatto seguito alla presentazione del semestre (il migliore della storia della banca) chiuso con un utile di 4,4 miliardi.

Unicredit distribuirà nel periodo 2021-2024 “22 miliardi contro i 16 miliardi annunciati nel piano d’impresa”, ha detto. La revisione al rialzo comincerà subito perchè quest’anno saranno distribuiti 6,5 miliardi e altrettanti l’anno prossimo. Il tutto, ha aggiunto Orcel, “aumentando in modo sostanziale i parametri patrimoniali e il capitale in eccesso, di cui gli azionisti beneficeranno a tempo debito”. Sul 2023, ha sottolineato, il dividendo cash sarà quindi almeno di 2,4 miliardi, il 25% in più rispetto agli 1,9 miliardi del 2022 e +35% circa considerando l’attuale numero di azioni. Man mano che i corsi di Borsa saliranno, inoltre, Unicredit è “aperta ad aumentare la quota destinata ai soci incrementando il dividend yield”. La banca, infatti, “ha sempre più capitale in eccesso, che il mercato attualmente sembra valutare a zero, ma che sarà restituito agli azionisti se nessun miglior uso potrà essere trovato – ha aggiunto – Le nostre distribuzione sono uguali o superiori ai numeri che diamo. I numeri saranno definiti a fine anno, vedendo le previsioni per il prossimo. Sono impegnato a battere gli obiettivi sulla distribuzione grazie ai risultati”, ha aggiunto Orcel, ribadendo che le cifre saranno definite nel dettaglio nel prossimi mesi. In un’intervista a Class Cnbc ha spiegato che “nella seconda parte dell’anno continueremo a crescere grazie a tutte le linee commerciali e al solido margine di interesse”. In particolare “ci aspettiamo due altri aumenti dei tassi in Europa e un periodo di tassi alti più esteso nel tempo. Parte di questo aumento verrà trasferito ai clienti, nella misura del 30% quest’anno e del 40% il prossimo, ma questo non inciderà sulla nostra capacità di fare profitto”. Rispondendo alle domande alle domande degli analisti Orcel ha parlato della Russia: “Sulla Russia, i fatti sono opposti ad alcune percezioni. Abbiamo ridotto del 69% la nostra esposizione – non sono stati in molti a fare altrettanto – e continueremo a ridurla. Da parte nostra c’è sempre stata attenzione sul tema e continueremo ad averla”. Per il momento non sono previste operazioni di M&A . Il capitale disponibile sarà distribuito ai soci attraverso il riacquisto di azioni. Dopo il completamento della prima tranche del riacquisto di azioni proprie 2022 per 2,34 miliardi, su 3,34 miliardi totali, la seconda tranche per 1 miliardo “è attualmente in fase di esecuzione”, annuncia la banca. Il titolo ha risposto positivamente e gli analisti hanno migliorato le loro indicazioni.

