ROMA (ITALPRESS) – Suzuki Italia pronta alla sfida mondiale dell’Italian Baja, dove il campionato Italiano Cross Country Rally & SSV incontra la Coppa FIA riservata al fuoristrada. Quattro giorni sui selettivi tracciati ricavati sui greti dei fiumi Meduna e Tagliamento ed il quartier generale a Pordenone, con ben 354,35 Km di settori selettivi e su un percorso totale di 619,48 Km, un banco di prova decisamente importante per auto ed equipaggi. Per la casa di Hamamatsu è consuetudine misurarsi e vincere sui percorsi più impervi ed impegnativi, gli equipaggi cercheranno punti importanti per il Suzuki Challenge e per il Tricolore, dove il punteggio avrà coefficiente 4. Debutto del siciliano Alfio Bordonaro, navigato da Roberto Briani, in gruppo T1 con la Suzuki Gran Vitara 3.6, la vettura che tanti scudetti ha regalato a Lorenzo Codecà, adesso il pilota catanese fa il salto nella massima categoria dopo varie stagioni da protagonista assoluto in T2 e nel Suzuki Challenge. Proprio nel 23° monomarca della filiale italiana della prestigiosa casa giapponese riservata ai veicoli di gruppo T2, derivati dalla serie, continua il proficuo sviluppo della nuova Jimny curato dal pluri campione Lorenzo Codecà, sempre navigato da Mauro Toffoli, sempre a punti nelle prime tre gare con la vettura in netta e chiara crescita sportiva. Al comando del Suzuki Challenge c’è Mauro Cantarello affiancato da Federico Lezi, che con la Gran Vitara sono reduci dalla bella vittoria in Grecia ed ora saranno a proprio agio sui percorsi friulani. Seconda piazza di trofeo per il toscano Andrea Luchini con Piero Bosco alle note, anche loro su Gran Vitara, vincitori proprio in Friuli dell’Artugna Race lo scorso marzo. Ottima esperienza in Grecia per l’altro siciliano Giuseppe Ananasso con Roberto Ibba alle note ed ora su terreno simile a accia di punti a Pordenone, come il driver di casa Claudio Allegranzi affiancato da Sandra Castellani. Altra Gran Vitara presente in gruppo T1 è quella dell’esperto ciociaro Stefano Sabellico ed Andrea Taloni, già in gara in Friuli all’Artugna Race.

(ITALPRESS).

