Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi, nel primo giorno di riapertura dopo la pausa delle festività pasquali. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,95% a quota 27.471 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,91% a 29.662 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,60% a quota 48.888 punti. Sui mercati l’attenzione degli investitori è rivolta al dato dell’inflazione Usa, che potrebbe dare ancora margini alla Fed per proseguire nella stretta monetaria. Atteso anche il dato sulle vendite al dettaglio nell’Eurozona. Per quanto riguarda le materie prime, stabile il prezzo del petrolio con il Brent a 84,2 dollari al barile, mentre il gas naturale si colloca a 50,3 euro Mwh. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 184 punti, con il rendimento del decennale al 4,05%. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono toniche, dopo la chiusura in rialzo di Tokyo, con il Nikkei che guadagna l’1,05%, sulla scia delle parole del presidente dela banca centrale che ha assicurato che la politica monetaria resterà stabile. Seduta positiva anche per le altre Borse asiatiche, in un clima di ottimismo tra gli investitori che si manifesta anche nel recupero del bitcoin. Seul segna un +1,4%, Hong Kong è positiva a +0,4% mentre Shanghai cede lo 0,2%. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,97%, Francoforte guadagna lo 0,80%, mentre Londra avanza dello 0,72%.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com