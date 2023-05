Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,37% a quota 27.334 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,37% a 29.476 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,39% a quota 47.742 punti. Sui mercati c’è atesa per il possibile accordo sull’innalzamento del tetto del debito americano, anche se l’attenzione degli investitori resta sull’andamento dell’inflazione e per le prossime mosse delle banche centrali. Per quanto riguarda le materie prime, i future del Wti giugno salgono a 72,46 dollari al barile, quelli del Brent a 76,72 dollari. Il prezzo del gas scambiato ad Amsterdam, che ieri era scesi sotto quota 30 euro per la prima volta da giugno 2021, sale a 30,25 euro. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 186 punti, con il rendimento del decennale che sale al 4,32%. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono con segni positivi, sulla scia della chiusura in verde a Tokyo, con il Nikkei che guadagna lo 0,77%. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,34%, Francoforte guadagna lo 0,27%, mentre Londra avanza dello 0,22%.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

