LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta considera il piano di autonomia presentato dal Marocco nel 2007 come “una buona base per una soluzione definitiva” della questione del Sahara Occidentale. Questo rafforzamento di posizione è stato sottolineato in un comunicato congiunto che ha sancito l’incontro in videoconferenza, mercoledì, tra Ian Borg, vice primo ministro e ministro degli affari esteri e del turismo di Malta, e il ministro degli affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini che vivono all’estero, Nasser Bourita, in occasione del 50° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. In questo stesso comunicato congiunto, Malta, membro del Consiglio di sicurezza dell’ONU, “considera il piano di autonomia presentato (dal Marocco) nel 2007 come un contributo serio e credibile al processo politico guidato dall’ONU per far avanzare il processo verso una risoluzione definitiva “, e “incoraggia tutte le parti a dimostrare una maggiore volontà politica verso il raggiungimento di una soluzione definitiva e a rinnovare il loro impegno a favore degli sforzi delle Nazioni Unite in uno spirito di realismo e di compromesso”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).