Per #InclusioneDonna più occupazione e rappresentanza al femminile

ROMA (ITALPRESS) - "Nei prossimi 18 mesi vorremmo centrare tre obiettivi: quello collegato alla certificazione di genere per le imprese. Il secondo è quello legato dell'imprenditoria femminile che oggi è aiutata, ma con piccoli finanziamenti. Il terzo è la valutazione d'impatto di genere ex ante, per evitare di dovere rincorrere successivamente indicatori che sono stati impostati non secondo la parità di genere", spiega la Co-fondatrice Sila Mochi. ads/mrv