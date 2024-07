ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto a Seul l’evento “Maserati Korea: Dawn of a New Era”. Erano presenti Davide Grasso, Ceo di Maserati, Luca Delfino, Chief Commercial Officer e Takayuki Kimura, Managing Director per la regione Corea e Giappone, che hanno espresso il loro impegno nel lancio di Maserati Korea con l’obiettivo di portare il meglio del lusso italiano su questo mercato e di valorizzare la presenza locale del Tridente, con cui Maserati è pronta a iniziare una nuova avventura nella regione.

Maserati Korea intende affermarsi tra i principali marchi di auto di lusso e ad alte prestazioni in Corea, paese che nutre un profondo apprezzamento per il lusso italiano. Durante l’evento, Maserati Korea ha rivelato le strategie principali volte a rafforzare la tradizione e i valori chiave del marchio.

Per celebrare il suo lancio, Maserati Korea ha presentato per la prima volta in Corea la nuova GranTurismo e la nuova GranCabrio, equipaggiate con il motore V6 Nettuno sviluppato e prodotto interamente da Maserati, a cui seguirà la presentazione di nuovi accattivanti modelli ogni mese fino a dicembre. Maserati Korea ha inoltre annunciato le sue strategie per offrire un’esperienza cliente di altissimo livello. Attraverso il rafforzamento della rete, compresi i servizi post-vendita, l’azienda intende potenziare i punti di contatto con i clienti per migliorare la soddisfazione e la qualità del servizio. Inoltre, Maserati mira ad amplificare l’esperienza del cliente e a massimizzare la fedeltà al marchio attraverso il suo primo programma di fidelizzazione integrato “Tridente”, lanciato nel giugno dello scorso anno. “Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura insieme ai nostri clienti, ai media e alle reti di concessionari coreani, che segnerà un capitolo appassionante nella storia di Maserati. Come marchio che opera all’insegna delle performance, dell’innovazione, del design e del lusso, quest’anno siamo orgogliosi di festeggiare 110 anni di artigianato puramente italiano”, ha detto Davide Grasso, Ceo di Maserati. “Ci impegniamo a offrire veicoli di lusso e servizi eccezionali ai nostri stimatissimi clienti in Corea, con la garanzia di soddisfare le loro aspettative elevate”, ha aggiunto.

Per rendere ancora più esclusivo questo evento di lancio, Maserati ha presentato la nuova GranTurismo One Off Prisma. Questa edizione speciale presenta una finitura dipinta a mano con 14 colori diversi, tra cui 12 dei colori esterni più popolari dei modelli GranTurismo precedenti, e oltre 8.500 lettere applicate e verniciate a mano una per una, rendendola una vera e propria opera d’arte.

(ITALPRESS).

– Foto: Ufficio stampa Maserati –

