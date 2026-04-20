Per il target 2030 serve il raddoppio della capacità solare, i dati del dossier Homina

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italia si trova di fronte a una sfida senza precedenti: per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima al 2030, deve installare circa 36,5 GW di nuova capacità solare nei prossimi quattro anni, di fatto quasi raddoppiando l’attuale potenza di 43,5 GW. È quanto emerge dal dossier strategico “Transizione energetica in Italia e in Emilia-Romagna 2026”, curato da Homina.

Il rapporto scatta una fotografia allarmante del contesto climatico: il 2025 è stato l’anno dei record negativi, con una temperatura media globale di +1,47°C rispetto al periodo preindustriale.

In Italia, gli eventi meteorologici estremi sono stati 376 (+5,9% rispetto al 2024), con danni economici stimati in 11,9 miliardi di euro solo nell’ultimo anno, destinati a salire a oltre 34 miliardi entro il 2029. Nonostante l’urgenza, il ritmo delle installazioni resta insufficiente: nel 2025 sono entrati in esercizio circa 7 GW, a fronte dei 12 GW annui necessari per la traiettoria PNIEC. In questo scenario, il dossier identifica nel trilemma energetico — sicurezza, sostenibilità ambientale e accessibilità economica — la sfida centrale che solo la produzione locale di energia pulita può risolvere.

Il focus del dossier si concentra sull’agrivoltaico, definito dalla recente normativa (Legge 15/2026) come lo strumento chiave per integrare produzione energetica e attività agricola senza consumo irreversibile di suolo.

Il rapporto evidenzia come questa tecnologia non solo preservi la continuità colturale, ma offra alle aziende agricole opportunità di modernizzazione tramite l’agricoltura di precisione e il miglioramento dei redditi.

-Foto grafica dossier Homina-

(ITALPRESS).