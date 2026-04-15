ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve agire. Il patto di stabilità era stato configurato in un mondo stabile. In un contesto di guerra in cui c’è conflitto e non certo la stabilità è da stupidi non affrontare la realtà rimuovendo i vincoli che noi stessi ci siamo dati”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a 24 Mattino su Radio 24. Alla domanda se il Governo è pronto a prorogare la misura sulle accise (in scadenza a fine mese, ndr) a fronte della prosecuzione della crisi in Medio Oriente, Urso ha detto che “bisognerebbe realizzare altre misure”. E prosegue: “L’impatto sul carburante è quello più visibile, ce ne sono poi anche altri più significativi sul sistema economico”. Sui carburanti, ha detto, “dovremo valutare la compatibilità con i conti economici”.

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