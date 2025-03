Per il Papa nuova notte tranquilla

ROMA (ITALPRESS) – Il Papa ha trascorso una notte tranquilla. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Il Santo Padre, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli, prosegue intanto l’alternanza tra la ventilazione meccanica non invasiva di notte e l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali usate durante il giorno, come fatto sapere ieri. La situazione clinica, infatti, resta stazionaria in un quadro complesso.

Nella giornata di ieri il Papa ha anche festeggiato i dodici anni di pontificato, con una piccola festa organizzata dal personale sanitario del Gemelli che ha anche consegnato al Pontefice una piccola torta con delle candeline.

(ITALPRESS).