Per il mercato globale del trasporto aereo di merci segnali contrastanti

ROMA (ITALPRESS) - Il mercato globale del trasporto aereo di merci mostra segnali contrastanti in vista dell’inizio del 2026. Secondo l'ultimo aggiornamento di DHL, la domanda ha continuato a crescere nell'ultimo trimestre del 2025, ma lo slancio si sta attenuando. Il tonnellaggio globale è aumentato del 4% su base annua fino a ottobre, con una crescita stabile rispetto a settembre, indicando un ritmo più misurato dopo i forti guadagni precedenti. A trainare il settore sono principalmente le spedizioni di e-commerce, l'hardware tecnologico legato all'intelligenza artificiale e all'infrastruttura cloud, oltre ai beni industriali che richiedono tempi di consegna rapidi. I flussi più consistenti provengono dal Sud-est asiatico, dalla Cina e da Taiwan. Sul fronte dell'offerta, la situazione è più critica. La capacità globale è diminuita del 2% su base annua a novembre 2025, con cali a doppia cifra nella disponibilità di cargo dedicati. La capacità di stiva dei voli passeggeri ha fornito solo un sollievo parziale, insufficiente a compensare completamente la carenza. sat/azn