VENEZIA (ITALPRESS) – Una mattinata di festa, al Bissuola Winter Village, per gli ospiti dei Centri diurni “La Rosa blu”, “Amici insieme”, “La Coccinella”, “Don Orione” e “Anffas di Mestre, che hanno potuto divertirsi sulle giostre, ospitate nella struttura, accompagnati anche dagli assessori comunali alla Coesione sociale, Simone Venturini e alla Promozione del territorio, Paola Mar. “Un doveroso grazie – ha sottolineato quest’ultima – va agli operatori del Luna Park, che per il terzo anno hanno offerto ai ragazzi questa opportunità: questa giornata possiamo ormai considerarla un appuntamento tradizionale, nonché atteso.”

“E’ bello – ha osservato Venturini – che anche in queste occasioni legati alle festività ci si ricordi di queste persone, offrendo loro questo momento di gioia, da vivere insieme, in comunità, dimenticando, come è accaduto questa mattina, anche il freddo e la nebbia”. “Natale in giostra” resterà aperto ogni giorno, all’interno del parco Albanese, sino al 6 gennaio, offrendo anche un calendario ricco di eventi, come la “Festa della famiglia”, la “Festa dei ragazzi”, l’arrivo, il 6 gennaio, della Befana, con dolci e regalini, gli spettacoli di bolle e di fuoco o il laboratorio di trucco per bambini.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).