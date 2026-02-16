Home Video News Pillole Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”
MILANO (ITALPRESS) - Dall’oro di Tokyo all’emozione di vivere i Giochi da spettatore speciale. Vito Dell’Aquila, campione olimpico di taekwondo, è a Milano-Cortina 2026 per respirare l’atmosfera dei Giochi Invernali. Tra entusiasmo, un pizzico di invidia per la cerimonia d’apertura vista in tv e il tifo per gli azzurri, l’oro olimpico si gode un’esperienza nuova ma sempre a cinque cerchi. pia/gm/gtr